Számos klasszikus típussal büszkélkedhet a BMW, ám a felhozatalból leginkább egy illik bele a szuperautó kategóriába, mégpedig az M1. A bajorok első középmotoros autójáról tudni érdemes, hogy mindössze három évig, 1978 és 1981 között gyártották, ez idő alatt a gyártósorról alig több mint 450 darab gördült le. Tovább emeli az ázsióját, hogy az FIA 5. kategóriás sportautóversenyeinek homologizációs előírásai szerint alkották meg.

Így már önmagában az bravúrnak tekinthető, ha valaki a magáénak tudhat egy M1-et, az azonban különösen szerencsésnek mondhatja magát, aki a Bring A Trailer aukciós oldalán lecsap erre a 41 éves, piros színű köntösbe öltöztetett darabra. Egészen pontosan 1980 augusztusában építették, majd a szintén németországi Beckingenbe szállították, ahonnan az Egyesült Királyságba, majd – jelenlegi tulajdonosa révén – 2001-ben az Egyesült Államokba került.

A képre kattintva galéria nyílik!

Belül fekete kárpittal, a motorháztető alatt pedig az M88/1-es névre hallgató, 3,5 literes erőforrással találkozhatunk. A soros hathengeres hajtáslánc 464 lóerős teljesítményre képes 9000-es fordulatszám mellett, míg a maximum, 390 Nm-es nyomatékot 7000 fordulat/percnél adja le. A sebességek között egy ötfokozatú, ZF manuális váltóval kapcsolgathatunk, és még olyan technikai nyalánkságok jellemzik az M1-et, mint a korlátozott csúszású differenciálmű vagy a szellőző tárcsafékek.

27 ezer mérföld, azaz valamivel több mint 43 ezer kilométer van már a háta mögött. Jelenlegi tulajdonosa ennek a felét különböző autós- és pályanapokon gyűjtötte össze, így ha nem is volt agyonhajtva az M1-es, nem is a garázsban porosodva töltötte napjait – sőt, Concours-rendezvényeken még díjakat is nyert. 2015-ben és 2016-ban komolyabb felújításon esett át, aminek során régi pompájába állították vissza, ezzel magyarázható kitűnő, szinte újszerű állapota.

Még 14 nap van hátra az árverésből, de valaki máris majdnem 402 ezer dollárt adna a BMW-ért, ami 122,5 millió forintnál is többnek felel meg. Pár hónappal ezelőtt Paul Walker egykori M1-ese került kalapács alá, mint arról a Vezess is beszámolt. Akkor félmillió dollárért kelt el, szóval a mostani cikkben bemutatott példány egészen közel jár ahhoz, hogy akár ezt is túlszárnyalja az árat tekintve.