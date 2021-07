Több mint egy hónapja “parkol” keresztben egy autó a miskolci Andrássy úton, a Hatodik utca kereszteződésének közelében úgy, hogy teljes egészében elfoglalja a járdát és a mellette futó kerékpárút egyik sávjába is belóg.

“Egy hónapos jubileumát ünnepeljük az Andrássy úti új miskolcikumnak. Azóta zárja el ez a látványosság a járdát teljes szélességében, a kerékpárútnak pedig az egyik irányát. Vajon akad-e még város Európában, ahol ilyen eredeti módon csalogatnák a turistákat?” – írja a Kerékpáros Miskolc Egyesület, akik a fotókat készítették.

A járdán és a kerékpárúton látható nyomokból kiderül, hogy itt bizony rendőrségi helyszínelés is történt, szóval a hatóság tud az autóról, de úgy tűnik, ők is megfeledkeztek róla. Ha még tovább ottmarad a balesetes Mazda, lehet a Google utcaképre is felkerül.

Nyomon követjük az ügyet, amint változás történik a családi Mazda ügyében, frissítjük a cikket.