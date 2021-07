Az Alfa Romeo 166 volt a háromtagú kínálat csúcsa a kilencvenes évek derekán, az öregedő 164-es sorozatot váltotta le. Mai szemmel nézve már klasszikus, a belépő kétliteres, négyhengeres Twin Spark mellett nagy lökettérfogatú V6-os szívómotorral, és korának egyik legmodernebb közös nyomócsöves dízel konstrukciójával.

V6-os motorjai autóipari mesterművek, de a típus egyéb elemei már kevésbé hozzák lázba a rajongókat, mondhatni az Alfa Romeo 166 most van a gödör alján árát, presztízsét tekintve. Általában 10-15 eladó darab található itthon, mind az egymillió alatti tartományban, finoman szólva is vegyes állapotban.

Az AutoTopNL videósai most ebből a generációból hajtottak meg egyet autópályán, padlógázon. A háromliteres V6-os 226 lóerős verziója még ma is hozza a gyári gyorsuláshoz (7,8 s) közelítő értéket, az üzemanyagszint mutatója viszont igazi kiszámíthatatlan olaszként mutatkozik be. Egy ideig szinte zuhan a mutató a nagy tempónál rohamosan fogyó benzin miatt, majd egy idő után kezd el egyre többet mutatni…