Retro formával ma elég sok mindent el lehet adni, ráadásul a 80-as 90-es évek újra virágkorukat élik. Az ismert formákba csomagolva pedig sokkal inkább tűnik elfogadhatónak az új technika is, így elég könnyű elképzelni a jövőt olyan villanyautókkal, mint az E-Legend EL1.

Azonnal látszik, miről mintázták. Az Audi Sport quattro adta az ihletet, amit a formatervezők mondhatni tökéletesen fogtak meg. A doboz forma, a rusztikus vonások és az olyan apró jegyek, mint a három luk a gépháztetőn, mind megvannak, még a hátsó lámpa fekete kitöltése is tökéletesen megidézi az eredeti quattrót.

Egyedül a sárvédőíveket rajzolták túl gömbölydedre, de a széles karosszériának még ez is jól áll, pláne, hogy befeszítették alájuk a fehér ötágú rali stílusú felniket. Bent is hasonló a helyzet, elég versenyautós a dizájn, karbonszálas műanyagból tervezik az elemek nagy részét, például a kormányt is.

Eredetileg a Sport quattro a 80-as évek motorsportját meghatározó B csoportos rali számára készült el. Az Audi 80 kupéból épített, rövidített tengelytávú Sport quattro a rali világbajnokságban szereplő S1 versenyautó homologizációjának céljából készült el.

Kevlár karosszériaelemei a súlycsökkentésben vállaltak szerepet, a Sport quattro nem érte el az 1300 kilót. E mellé 2,1-es öthengeres turbómotorja 306 lóerőt teljesített, amivel kevesebb mint 4 másodperc alatt érte el a 100 km/h-t álló helyzetből. 55-45%-os súlyelosztása és Torsen differenciálművekkel szerelt összkerékhajtása brutális utcai versenyautóvá emelte.

Vele szemben az E-Legend koncepciója három elektromos motort használ és az alkotók szerint az Audikban is szereplő 90 kWh-s akkumulátort. Ennek legfontosabb jellemzője, hogy 400 kilométeres hatótávra elég energia tárolása mellett vízhűtéssel temperálják, vagyis a nagy teljesítményű villanymotorokat is ki tudja szolgálni a 800 wattos rendszer.

Összesen 816 lóerőt teljesít a három elektromos motor, álló helyzetből pedig 2,8 másodperces gyorsulásra lesz képes. Mert az EL1 nem csak egy koncepció, 30 darabot fognak legyártani belőle, aztán jön az EL2 és az EL3, előbbi állítólag a Lancia Stratos HF-re fog hasonlítani. A Sport quattróra hajazó EL1 ára brutálisan magas lesz, 1 millió euró, ami jelenlegi árfolyamon 352 millió forintot jelent.