Biztosan sokan eljátszottak már a gondolattal, egy TechRax nevű YouTube-influenszer viszont ki is próbálta, milyen, ha komolyabb kárt teszünk egy drága autó fedélzeti rendszerében. A kiszemelt a Tesla Model 3 volt, amit férfi egy kalapáccsal kezdett el ütni-vágni, miközben vezetett, eleinte lágyabb, majd egyre határozottabb mozdulatokkal.

Mint az a felvételből is látható, meglepően jól és sokáig bírta a gyűrődést a kijelző, amin nagyobb törések már csak a kifejezetten erős kalapácsütések után jelentek meg. Viszont még ezt követően is működőképes volt, egészen addig a pontig, amíg egy jó helyre célzott ütés be nem talált. Ekkor elsötétült, és komolyabb erőfeszítés nélkül ki lehetett kapni a műszerfalból.

A Model 3 működését még ez sem befolyásolta, azonban ez a 15 percnyi hírnév 1500 dollárba, azaz közel félmillió forintba került. A költséges mutatványt a majdnem 7,5 millió feliratkozóval rendelkező csatornán kevesebb mint 300 ezren tekintették meg mostanáig.

A videó kapcsán a Villanyautósok.hu megjegyzi, napjaink autóipari tendenciái tükrében sokan tartanak attól, hogy elromlik az autó fedélzeti rendszere. Igaz, betört állapotában a vezérlési, beállítási lehetőségek elvesznek, de bizonyos információk megjelenítése és beállítása az okostelefonos applikáción is lehetséges – sőt, mint arról a múlt héten beszámoltunk, még egy komolyabb Tesla-frissítés is összehozható vele:

