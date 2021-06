Kim Kardashian West karrierje igazi amerikai álom. 2007-ben szerzett ismertséget magának, amikor egy nyilvánosságra került szexvideója miatt a bíróság 5 millió dollár kártérítést ítélt meg neki. Abban az évben az E! tévécsatornán sugározták az ő és családja életét bemutató valóságshowt Keeping Up with the Kardashians címmel.

Innen már dőltek a dollármilliók, és a történet vége nem lecsúszás lett és drogfürdő, hanem brutális bevételt hozó biznisz. A menedzsment jól dolgozik, és ez a legfrissebb akción is jól látszik.

Látszólag őrült celebhóbortról van szó, Kim Kardashian fogott egy luxus-SUV-ot, és az egészet behúzatta egy puha műszőrmével. Még a belteret sem kímélték, a Lamborghini minden négyzetcentimétere kabátot kapott.

Adta magát a Lamb-orghini (lamb=bárány) poén, és ha elolvassuk a képekhez csatolt szöveget, akkor kiderül, hogy egy új ruhakollekciót reklámoz a vígjátékba illő átalakuláson átesett Lamborghini Urus.

Lamborghini Urus 2017 decemberében mutatkozott be a Lamborghini Urus, melyről már akkor sejthető volt, hogy ez lesz az olasz márka legnépszerűbb modellje hamarosan. Már csak azért is, mert valamivel 70 millió forint alatti árával ez a Lamborghini belépőmodellje, de a teljesítményén ez cseppet sem érezhető. A 4 literes, biturbó V8-as motor ugyanis 680 lóerős és 850 Nm nyomatéka van. Ezzel az Urus 3,6 másodperc alatt gyorsul 100-ra, a 0-200-at pedig 12,8 másodperc alatt futja. Végsebessége 305 km/óra.

Zseniális a kampány, hiszen így az ellenérzésből születő kommentek is csak pörgetik az elérést, vitát generálnak, ezt pedig szeretik a közösségi oldalak algoritmusai, így azokhoz is elér az üzenet, akik vennének maguknak mindenféle pihe-puha rövidgatyát.