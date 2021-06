Az új pályázati feltételek szerint 1-12 millió forintos vételár közötti új, elektromos autó vásárlása esetén a felvehető legnagyobb támogatás 2,5 millió forint lehet, de legfeljebb a vételár fele. Ez legfeljebb ötszemélyes villanyautókra vonatkozik, mert idéntől van már hét- vagy többszemélyes kategória is, itt pedig 14 millió forintig is elszaladhat a vételár, ha valaki 2,5 millió forintra szeretne pályázni.

További részleteket az alábbi cikkben találsz:

Egyvalami azonban lehet, elkerülte eddig a figyelmed, mégpedig az, hogy a pályázati kiírásban kerek-perec benne van, hogy akár használt szalonautókra is be lehet nyújtani a pályázatot, amely leginkább a tesztautókat takarja. Itt vannak a pontos feltételek:

A pályázat új, a pályázat benyújtását megelőzően forgalomba még nem helyezett, vagy a márkakereskedő, illetve az importőr által tesztautóként saját tulajdonban Magyarországon forgalomba helyezett (az első forgalomba állítástól a megrendelés dátumáig eltelt maximum 12 hónap és 6.000 km futásteljesítményen belül), tisztán elektromos személygépkocsik (a továbbiakban együtt: elektromos gépjármű) megvásárlásának valamint zárt, vagy nyílt végű pénzügyi lízing és operatív lízing (a továbbiakban együtt: lízing) keretében elektromos gépjárművek beszerzésének (a továbbiakban: beszerzés) támogatására.

Ez azért izgalmas, mert a márkakereskedések a tesztautókat egyébként is sokkal kedvezőbb áron szokták értékesíteni, mint a nulla kilométert futott autóikat. Kerestünk is rögtön néhány példát a hahu-n:

Találtunk egy Peugeot e2008 eActive felszereltségű tesztautót, amely közel 2000 kilométert futott a hirdetés szövege szerint és az ára, támogatás nélkül, 10,9 millió amelyből most akár 2,5 millió is leeshet. Ennek az autónak a listára, azaz nulla kilométeresen, 11 millió forint fölött van.

Fiat 500e-ből is van 600 kilométert futott tesztautó, amelyet picivel olcsóbban kaphatunk meg, mintha mi tennénk meg vele az első kilométereket. A tesztautó ára 12,1 millió, amelyből kaphatunk 2,5 millió támogatást. Ugyanezzel a felszereltséggel és extrákkal a listaár 12,25 millió forint. Itt azért kicsit érezni, hogy hiába tesztautó mivolta, nem igazán hajlandó engedni az árból a kereskedő, ő is maximálisan ki akarja használni a támogatás miatt megnövekedett érdeklődést az elektromos autók iránt.

Annak a ténye, hogy az ehhez hasonló tesztautókra is vonatkozik az állami támogatás, mindenképpen jó alkualap lehet a szalonokban is, hiszen ott is van esély arra, hogy alkudjon az árból a vásárló, nem csak a használtautó-kereskedésekben.