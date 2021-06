A rendőrautók ismérve általában az, hogy könnyen észrevehetőek. Ez azonban nem lesz igaz a texasi Harris megyei egyenruhások legújabb flottájára, az újonnan beszerzett Chevrolet Camarók ugyanis – a hétköznapi társaik környezetébe beleolvadva – afféle szellemautóként, magyarosabban fogalmazva civil rendőrautóként fognak vadászani a közúti szabályszegőkre.

Persze akadnak majd nehezen vagy egyáltalán nem látható ismertetőjelek, de fényhidat és szembetűnő fényvisszaverőket nem szerelnek rájuk. Egy Twitter-felhasználó által készített Twitter-fotó tanúsága szerint ezek a Camarók hófehér köntösben díszelegnek, pedig valójában ennél sokkal élénkebb színekben is kaphatóak, például cseresznye vagy narancssárga színben.

Y’all be safe out there Harris County, Texas Sheriffs cars with "ghost" decals. pic.twitter.com/rpgYfOpK58