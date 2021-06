A drónmágus Johnny FPV a Porschével karöltve készítette el legújabb videóját, amelyet félig egy finnországi jeges tesztpályán, félig az Egyesült Arab Emírségek homokdűnéi között vettek fel. A dolog érdekessége az, hogy a sivatagban a nulláról építették fel a finn pálya hajszálpontos mását, így készülhettek el ezek az igazán különleges felvételek.

A drónokra professzionális RED Komodo és a FreeFly Wave kamerákat rögzítettek. Előbbi ára 1,7 millió forint, utóbbié több mint 3 millió, és akkor a speciális drónokról még nem esett szó, hiszen olyanokat kellett használni, amelyek könnyedén tudják mozgatni ezeket a képrögzítőket.

Tényleg csak dőlj hátra, rakd teljes képernyőre a videót és tekerd fel a hangot. Három percre garantáltan kiszakít a világból ez a néhány képkocka, és borítékolhatóan érkezik a hidegrázás.

Néhány szó az autóról

Néhány hónapja mutatta be a német gyártó a Porsche Taycan Cross Turismo modellt, amely nem pusztán emelt hasmagasságot kapott: a karosszériáját is átdolgozták, így a dögös megjelenéshez fokozott praktikum is társul. Hátsó utasainak 36 mm-rel több fejteret kínál, hasmagasságát 30 mm-rel növelhetjük, karosszériájának kontúrjait pedig robusztus szürke védőborítás óvja a felverődő kavicsoktól: a Porsche szabadidőjárművesítette a Taycan elektromos szedánt, de szerencsére nem estek túlzásba.

A 2021 nyarától forgalmazott autó ugyanazt a 800 V-os hajtásláncot kapta, mint az alapkivitelű Taycan. Minden esetben alapfelszerelés az összkerékhajtás és a légrugózás, valamint azt a bizonyos futóműemelést tartalmazó murvaüzemmód, amely az adaptív felfüggesztés, a kipörgésgátló, a nyomatékvektor-szabályozás és a menetstabilizáló rendszer működését is befolyásolja. Terepjáró persze ettől még nem lesz az autóból, de kavicsos úton, saras ösvényen jobban elboldogul. Különleges stíluselem a műszerfal közepén trónoló iránytű.

Végül még egy munka Johnnytól, aki láthatóan kedveli az autós témákat: