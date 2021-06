Megannyi példát láttunk már, ami figyelmezteti a dühös autóst: kamionnal nem illik szórakozni! Most mégis újra akadt egy vakmerő Don Quijote, aki beleállt a harcba. Az eset Törökországban történt, közel a Fekete-tenger partjaihoz.

Látható, hogy már komoly adok-kapok alakult ki a felek között, egymás leszorítása, a büntetőfékezés már mind megvolt, mire a kamionos egy valóban agresszív húzással leszorította Fiat Qubót az útról. Komoly sérülés szerencsére nem történt, de látva az indulatokat, ez a történet sokkal csúnyább véget is érhetett volna.

Kamion vs. Mercedes

Megannyi ilyen eset volt már. Ezen a videón egy Mercedes vezetője mutatja meg, hogyan ne közlekedjünk. Előtte előz egy kamion, és ezt emberünk nem tűrheti. Miután a teherautó visszasorol, elé bevágva jön a jól ismert büntetőfékezés. Ezzel a mögötte jövőt is veszélybe sodorja, akiben szintén elpattan valami, és beleáll harmadikként a konfliktusba.

A videót rögzítő tulajdonképpen a kettes számú kretén a történetben, ráhúzza a kormányt a Mercedesre, és szintén igazságosztóként lép fel. Innen jön a szokásos állóra fékezés, szerencsére komolyabb dráma nélkül.

Keményen büntetett az orosz kamionos

Ahogyan az a videón is látható, a Hyundai sofőrje akarta féktesztelni a mögötte haladó kamionost, ami sikerült is, azonban a felbőszített kamionos bosszúja nem váratott magára sokáig: előbb hosszú métereken át tolta maga előtt az autóst, majd ki is forgatta.