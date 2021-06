A Strongi néven tevékenykedő előadóművész elég komolyan rácsúszott az orosz vonalra. Négy hónappal ezelőtt “Az orosz vakcina” című számával robbant be a hazai popkultúrába (kétségtelen, hogy remek időzítéssel nyúlt a témához), mely eddig 5,6 milliós megtekintést ért el, most pedig itt egy újabb gyöngyszem tőle, ami a Ladákról szól és kötelező, ha egy kicsit is megmozdít benned valamit a szovjet járműipar.

Előző klipjükben pedig egy finom kis gumiégetést is láthatunk egy piros Ladával, amitől szintén megdobban az ember szíve.

De hazai autós vonalon 2020 végén elkészült a büntetőfékezés magyar indulója is, ami szintén mosolyt csal az arcra.

Tudtad, hogy ha az ütemek percenkénti száma eléri vagy meghaladja a 120-at, az már negatív hatással van a sofőrre, főleg a követési távolság és az egyenletes sebesség tartásának tekintetében? – derül ki egy korábbi tanulmányból.

A felmérést készítő vállalat a legnépszerűbb zenei streamszolgáltató 96 legnépszerűbb számából ki is választotta az öt legveszélyesebb számot, és természetesen az öt legkevésbé veszélyeset is, amit vezetés közben hallgathatunk.

Veszélyesek:

1. American Idiot – Green Day

2. Party in the USA – Miley Cyrus

3. Mr. Brightside – The Killers

4. Do not Let Me Down – The Chainsmokers

5. Born to Run – Bruce Springsteen

Veszélytelenek:

1. Stairway to Heaven – Led Zeppelin

2. Under the Bridge – Red Hot Chili Peppers

3. God’s Plan – Drake

4. Africa – This

5. Location – Khalid Více