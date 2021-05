„Soha ne mondd, hogy soha!” – tartja a mondás. Úgy látszik, valóban nem szabad lemondani az álmainkról, ahogyan egy amerikai férfi példája is bizonyítja, akinek történetére a Spokesman figyelt fel.

Vern Eden ugyanis 87 évesen mondhatja el magáról, hogy megtalálta az autót, amire mindig is vágyott, mintegy 60 év után.

A washingtoni férfi esetében egy 2021-es Chevrolet Corvette Stingray bizonyult a megfelelő választásnak. Eden 44 évig dolgozott kamionsofőrként, így tudott egy s mást az autókról meg a kamionokról. 15 évesen korában bátyjával beugrott egy 1940-es évjáratú Chevrolet-be, és különösebb fennakadás nélkül megjárták Mexikót oda-vissza.

Később összesen 65 országot járt meg, köztük Kambodzsát és Kínát is. Joggal merül fel a kérdés, hogyan került képbe Kambodzsa. „Mert napi öt dollárért lehet motort bérelni” – vágta rá a kérdésre Eden. „A világjárás legkönnyebb módja az autókölcsönzés, nagyon szórakoztató! Akkor állhat meg az ember, amikor akar, és azt nézhet meg, amit akar” – folytatta, megjegyezve, hogy több mint 10 ezer kilométert vezetett így Európában.

Eden a mai napig a családi farmon él, ugyanabban a házban, amit a feleségével közösen épített még 1960-ban. Ami pedig az új szerezményét illeti: másfél évvel ezelőtt adta le rendelését egy hely Chevrolet-kereskedésben. Eredetileg az volt a terv, hogy fiával és unokájával együtt elmegy a Kentuckyban található Bowling Greenbe, ám kiderült, hogy nincs lehetőség gyárlátogatásra.

Arra is választ adott, miért éppen a Stingray nyerte meg őt. „Nos, ezt sikerült jól eltalálniuk. A korábbiakban az nem tetszett, ahogyan ki voltak egyensúlyozva; orrnehezek voltak” – indokolta választását. Egy másik ok is szólt amellett, hogy 87 évesen pontot tegyen az álomautó kérdésének végére: Eden attól tartott, hogy ez a Corvette lesz a General Motors utolsó modellje, ami még nem teljesen elektromos hajtást kap.

Olyan lenne, mintha fújna a trombitás, és nem jönne ki hang

– fogalmazott kritikusan az autóipar villanyosításáról. Eden úgy tartja, kora ellenére továbbra is benzin csörgedez az ereiben, és vágya, hogy egyszer még elérje a csúcssebességet. „Csak még találnom kell hozzá egy megfelelő helyet” – tette hozzá. Bízzunk benne, hogy örömét leli új szerzeményében a férfi, és még sok balesetmentes, biztonságos kilométer vár rá.