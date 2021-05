Christiano Ronaldo kiemelt ügyfél a Ferrarinál, rendre vásárol a maranellói gyártó termékeiből. Ez többszörösen jó üzlet az olaszoknak, a vételár mellett komoly marketingértéket is nyernek azzal, hogy a világ egyik legismertebb focistája náluk vesz négykerekű játékszert.

A legutóbbi vásárláson is kihasználták az alkalmat, és túrát szerveztek Ronaldónak, az autó átvétele előtt elvitték egy gyárlátogatásra is a sportautós részlegükre, majd az Forma-1-es csapat tagjaival. Osztotta az aláírt mezeit, társalgott a pilótákkal és Mattia Binotto csapatfőnökkel, majd megkapta, amiért valóban érkezett, a Ferrari Monza SP1 kulcsát.

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 10, 2021