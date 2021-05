Évtizedek óta bevett szokás, hogy valamennyi autónál elvégzik a jávorszarvastesztet, aminek során azt mérik fel, hogyan reagál arra az autó, ha egy nagyjából 65-75 kilométer/órás sebességnél hirtelen kitérő mozdulatot tesz vele a sofőr, ezzel kvázi szimulálva azt, mintha valóban egy, hirtelen az útra tévedő jávorszarvast kellene kikerülni.

A km77.com tesztjén ezúttal a Fiat 500e-t bocsátotta próbatételre. Mindenekelőtt úgy tettek egy próbát, hogy akkor még egyáltalán nem ismerték az autót: ekkora az 74 km/órára gyorsított fel, azonban eltalált egy bóját – ám ez nem az autó, hanem a tesztet végző sofőr hibája volt. A bíráló amúgy első alkalommal is jó véleménnyel volt a villanyautó zökkenőmentes és fokozatos kezelhetőségéről.

Jól összedolgozott az autó kordában tartása szempontjából az előre beállított felfüggesztés, illetve a menetstabilizáló (ESC). 76 km/órás sebességnél ugyanakkor alulkormányozottságot produkált az 500e, de a portál feltételezése szerint ez a teszt során használt Bridgestone-gumiknak tudható be.

Habár nem sikerült elérni az előírt, 77 km/órás tempót, olyan modelleket gyűrt le a Fiat 500 elektromos változata, mint a nyolcadik generációs Volkswagen Golf, a BMW 235i Gran Coupé vagy a Mercedes-Benz CLA, melyekkel 69, 68, illetve 66 km/óráig sikerült felgyorsulni.

A Fiat 500e-ben egy 24 kWh-s akkumulátort találunk, ami a 93 lóerős villanymotort hajtja. Ennek segítségével 9,5 másodperc alatt éri el 0-ról a 100 kilométer/órát, a végsebessége pedig 135 km/óra. Egyetlen WLTP-ciklus alatt akár 185 kilométert is megtehet egyetlen feltöltéssel.

Létezik azonban egy erősebb, 42 kWh-s akkumulátorral szerelt változat is: itt már egy 118 lóerős hajtáslánc mozgatja az autót, amivel a 0-100-as sprint 9 másodperc alatt teljesíthető, a csúcssebessége is 15 km/órával több. Természetesen nagyobb, 300-320 km-es hatótávolságról is beszélhetünk ebben az esetben.