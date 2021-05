A feleslegesen végzett munka tökéletes demonstrációja is lehetne a képek címe. Ez szinte már művészet, eleve az út is keserű kacagást gerjesztően ramaty, de erre még útburkolati jelzést is húzni? Ha lehetne útépítésért Örkény-díjat osztani, ez a szakasz biztosan megkapná.