Bizonyos tekintetben összejött ugyanaz a Volkswagennek, ami a 80-as 90-es években azoknak a márkáknak, akik indultak valamelyik rali sorozatban. Szükségből készült egy olyan széria, ami ma, több mint 30 évvel később vágyott és érdekes, ritka összeállítás és épp ezért értékes is. A Golf Rallye csak azért jött létre, hogy a Volkswagen rajthoz állhasson az A csoportos raliban. Az ilyenekből lesznek a legjobb sztorik, nem igaz?

Már akinek. A Volkswagen számára bizonyára ez messze nem akkora siker sztori, mint annak, aki meg fogja tudni vásárolni ezt a ritka Rallye Golfot. 1989-ben nagy volt a versengés az A csoportos raliban, ebből kellett kihozni a legtöbbet, miután a B csoportot 1986-ban eltörölték. Földhöz ragadtabb széria autókból kellett kihozni valami versenyképeset és többen alapos munkát végeztek. A Lancia és a Toyota uralta ekkor a mezőnyt, a Volkswagen pedig tett egy komolynak tűnő próbát a hódításra.

Elkészült a Rallye Golf, melyből legalább 5000 darabot le kellett gyártaniuk a homologizáció miatt. 5071 lett a teljes legyártott darabszám, ezért a Golf Rallye, pláne ma igazán ritkának számít. A Volkswagen azonban messze nem tett meg mindent a legütősebb autó megépítése érdekében, persze így is érdekes a Golf Rallye technikája. Futóművét és Syncro összkerékhajtását a Passattól kapta ahogy felnijeit és motorját is, mellyel volt még dolga a Volkswagennek.

A 3000 köbcentis kategória besorolás miatt visszavettek a furat méretéből. 1781 helyett 1763 köbcentis, így a feltöltéses motorok szorzójával még épp belefért a kategóriába. A Volkswagen pechére épp ebben az évben változtattak a szabályokon úgy, hogy akár 2,0 literes turbómotorokkal is lehetett indulni, így a Golf Rallye azonnal hátrányból indult, egyetlen komolynak vehető eredményt sem tudtak vele felmutatni. Már csak azért sem, mert a technika nem volt a legmegbízhatóbb.

Technikailag a G feltöltős motor inkább kompresszor, mint turbós. Egy G alakú spirállal sűríti a levegőt a hengerek felé, amit a főtengelyről szíjjal hajt meg, ezzel a raliautó 200 lóerő körüli teljesítményre volt képes. A szériaautókban 160 lóerőre állították be a teljesítményt, amivel az alig 1,1 tonnás Golf az összkerékhajtásával 8,6 másodperc alatt gyorsul, kipörgésgátló nélkül ez akkoriban elég jó eredménynek számított.

Kevésbé volt tartós a motor, mint érdekes, a Volkswagen is csupán 3 évig gyártotta a G feltöltőt.

Sok Rallye tulaj az Audi TT-ből ismert 1,8-as turbóra cserélte, miután nagy eséllyel 60 000 kilométer környékén megadta magát a motor. Éppen ezért nagy érték, hogy ebben az autóban még az eredeti motor van úgy, hogy közben 211 000 kilométeren is túlfordult már a számlálója. 2017-ben teljesen felújították, helyre állították a grafit szürke fényezés eredeti állapotát és az eredeti felnijei i megvannak,, mindene tökéletes. Nem is csoda, hogy 20 000 eurón áll jelenleg a licit, gyanús, hogy lesz ebből még magasabb összeg is.