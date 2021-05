Nagykanizsa közelében, még az előző hónap elején vette videóra az egyik autós fedélzeti kamerája az alábbi esetet. Mint látható, a szabálytalanul előzésbe kezdő Renault Mégane sofőrje tulajdonképpen versenyre kelt az Opel Zafirát vezető autóstársával, aminek több kisebb kontakt lett az eredménye – még mázli, hogy nem frontális baleset.

„Az eset kora este történt. Majdnem frontális balesetet okozott egy szabálytalanul előző személygépkocsi. Oldalról neki is ment az általa előzött kocsinak, miközben törtek a tükrök is. Személyi sérülés nem történt, mivel gyorsan tovább is hajtottak” – olvasható a videó leírásában, a Bp-i Autósok Közösségének oldalán.

A felvétel készítője hozzátette, az esetről a rendőrséget is értesítette.