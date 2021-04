Nem új keletű dolog a turbómotor, a sportos modelleknél már a 70-es években megjelent és közöttük a BMW is az elsők között hozott ilyen modellt. A 2002 Turbo volt az első sorozatgyártású turbómotoros BMW, ami ráadásul 7 másodpercen belüli 0-100-as sprintre volt képes. 1974-ben ez a szám döbbenetesen jó érték volt egy kompakt háromajtóstól, ma nem véletlenül ér vagyonokat egy ilyen hibátlan darab.

Összesen 1672 darab készült a 2002 Turbóból 1973-ban és 74-ben. Ezek közül is csak 614 darab kapott Polaris Metallic ezüstfényezést és ez az egyik ilyen eredeti autó. 1974-ben szállították le első olasz gazdájának Veronába, aki egészen 2016-ig birtokolta. Tőle Washingtonba került jelenlegi tulajához, vagyis egy kéttulajos ritkaságról van szó.

Kétség kívül a BMW egyik legsikeresebb és legtovább gyártott motorcsaládjának oszlopos tagja szerepel a 2002 Turbóban. A négyhengeres M10 legendásan sokat bírt, többféle lökettérfogattal szerepelt még az E30-as szériában is, de versenyautók motorjaként is használták, igaz, alaposan átdolgozott hengerfejjel.

A 2002 Turbo 2,0 literes motorja a gyári információk szerint 170 lóerőre és 241 Nm nyomatékra képes. A mechanikus Kugelfischer befecskendezésű motor KKK turbót kapott, a hengerfejet viszont kicserélték még az első tulaj ideje alatt, azon ugyanis 1979-es gyártási idő szerepel. Az első tulajnál átesett egy teljes fényezésen is, majd később visszaállították az eredeti árnyalatot, így most tökéletesen az eredeti fényében pompázik.

Mivel az autó műszakilag tökéletes, állapota lényegében újszerű és mindene eredeti, a BMW is díjazta egy elismervénnyel. A fényezése tökéletes és az eredeti dekor, valamint az üvegszálas sárvédő elemek és a 13 colos Alpina felnik is hibátlanok. Kiállítási tárgy, de a történelemben éppen teljesítménye miatt van nagy szerepe, ezért 2020-ban meg is futtatták egy próbapadon.

Miután kicserélték az indító relét és beállították az üzemanyag-befecskendező rendszert, modern teljesítménytesztre küldték. Ennek az eredménye 188 lóerő a gyári 170 helyett és hozta a gyári 241 Nm nyomatékot a hátsó kerekeken mérve. Egy ennyire hibátlan állapotú, keveset futott, múzeumi példány ára már becslések szerint is magas. Ezért az autóért viszont 172 000 dollárt ajánlottak, ami jelen árfolyam szerint kicsit több mint 50 millió forint.