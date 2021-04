A rendőrség által időről-időre kiadott Pofátlan(TAN)ító YouTube-videók is hozzájárultak ahhoz, hogy egyre több civil is kamerát szereljen az autójába és rögzítse, ha szabálytalanságot észlel. A legdurvább pofátlanságokról készült felvételek mostanában a Budapesti Autósok Közössége oldalán landolnak.

“Örül is meg nem is a rendőrség annak, hogy mostanság már tucatszám jelennek meg hetente a kirívóan durva szabálysértésekről készült videók. Örülnek, mert bár a testület illetékesei számtalanszor elmondták, hogy az önmagában kevés, hogy felkerült egy felvétel a világhálóra, azért nézegetik ők a – például a Budapesti Autósok Közössége oldalán – közzétett felvételeket, és nem egy esetben feljelentés nélkül is indítottak már eljárást, ami végül a szabálytalankodók elfogásával végződött” – nyilatkozta Berzai Zsolt alezredes, az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Baleset-megelőzési Osztályának vezetője.