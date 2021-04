A rendőrök élete bizony nem csak játék és mese, főleg nem az Egyesült Államokban, ahol most igen kiélezett a helyzet az afroamerikai polgárok és a hatóság között. Az alábbi felvételen az látható, ahogy két New York-i rendőr megállít egy ezüst szedánt és az egyik egyenruhás kéri a sofőr iratait.

A volán mögött egy 44 éves férfi ült, Lionel Virgile, akit azért állítottak meg, mert áthajtott a piroson. Az autós bal keze végig takarásban van, azt mondja, hogy a papírjait keresi, de a rendőr kéri, hogy nyissa ki az ajtót. Miután kinyílik az ajtó Virgile azonnal arcon önti a rendőrt valamilyen folyadékkal. Az egyenruhás azonnal visszavonul a járőrautóhoz az autós pedig állítólag elhajtott a helyszínről és egy másik járőrpáros üldözőbe vette.

Today, a vehicle stop for running a red light proved once again that no traffic enforcement is “routine.” When approached, the driver doused a cop with a chemical before fleeing, tossing a Molotov cocktail — and finally being arrested. Fortunately, our officers weren’t injured. pic.twitter.com/WBDt89b7F6

— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 17, 2021