Mindössze 1270 példány készült a hátsókerék-hajtású Carrera GT-ből, amit 2004-től 2007-ig gyártott a Porsche. A kétajtós roadstert Harm Lagaay tervezte, akinek a nevéhez a BMW Z1, továbbá számos Porsche köthető – többek között a 911-es születéséből is kivette a részét.

Úgyhogy eleve kiváltság egy Carrera GT-t birtokolni, de úgy pláne, ha még az egyedinél is egyedibb. Márpedig ez a helyzet jelen esetben: egy londoni youtuber közelről is megtekinthette, dokumentálhatta a típus egyetlen olyan darabját, ami a metál olívazöld színt kapta.

A ritkánál is ritkább Porsche az Octane Collection részét képezi az Egyesült Királyságban, aminek kapcsán a videó készítője arra is rámutatott, hogy a metál olívazöldet jól ellensúlyozza a barna bőrbelső. Ugyanakkor nehéz elmenni szó nélkül az 5,7 literes, V10-es motor mellett, melynek teljesítménye a 600 lóerőt is meghaladja.

Zöld Porschéból nem ez az egyetlen: 2019-ben ugyanis egy amerikai gyűjtő azzal bízta meg a Porsche Classicot, hogy felújítsa és korszerűsítse a Carrera GT-jét. A munkálatok folyamán pedig nemcsak szétszedték a komplett, de újra is fényezték, így már tölgyzöld színben pompázik, ami egy árnyalattal fényesebb a metál olívazöldnél.

Carrera GT-knél nem újkeletű az egyedi festésnél – nemrégiben egy vagyonért került fel egy ritka narancssárga szín egy harmadik példányra. A részletek kiderülnek az alábbi cikkből: