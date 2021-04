A Ford Crown Victoriákat mi itt a világ másik végén leginkább az amerikai zsarus filmekből és sorozatokból ismerjük, mint rendőrautók, ugyanis az Egyesült Államokban igen népszerű modell a hatóság kötelekében a Crown Victoria.

Egy ilyen autó átalakításába fogott a svéd Daniel Werner, aki komplett Instagram- és YouTube-csatornát készített, hogy megörökítse az utókornak, ahogy egy V12-es, 27-liter Rolls-Royce Meteor erőforrást szerelnek a Fordba. Ezt a motort eredetileg olyan tankokban használták, mint a Cromwell vagy a Comet.

A 27 literes 2400-as fordulaton olyan 550-600 lóerő körüli teljesítményre képes, amihez igen komoly, 1965 Nm nyomatéka párosul. De itt még nincs vége…

Két hatalmas turbófeltöltővel és egyedi motorvezérlő kerül még a V12-es motorra, hogy kijöjjön belőle durván 2500 lóerő. A motorhoz kellett két komoly üzemanyagszivattyú is, melyek percenként akár 24 liter üzemanyagot is képesek szállítani a motornak. A hatalmas súlyt és erőt bírni is kell, ezért tehertautó alkatrészekkel erősítették meg az autót és a hajtást.

Hallgasd csak, hogy indul a 27 literes V12:

Az 1991-től 2011-ig gyártott Ford Crown Victoria rendőrautókban 4,6 literes, V8-as motor van, amelyhez 4 sebességes automataváltó csatlakozik.