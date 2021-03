William Harrington két évre vásárolt egy 1994-es évjáratú Chevrolet Corvette-et, azóta 20 ezer dollárt költött a pofozgatására. A rengeteg munka viszont pillanatok alatt vált füstté – írja a Carbuzz. A napokban kompressziós ellenőrzést hajtott végre, amikor hirtelen hangos durranást hallott, majd elkezdett füstölni az autó.

A floridai férfinek – szerencséjére – még volt annyi lélekjelenléte, hogy kitolja a Corvette-et a garázsból, így a tűz nem terjedt át a házra, pedig még azt is meg kellett oldania gyorsan, hogy eltüntesse a ház elől azokat az autókat, amik az útjában álltak.

Firefighters are ventilating the home to clear the smoke. pic.twitter.com/L8saViXBxn