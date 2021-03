Pár évente, elvétve akad egy-egy hobbimérnök, önjelölt feltaláló, aki fagáz üzeművé alakítja autóját. Szerepelt már az oldalon Lada Niva, és egy egész válogatást szedtünk össze az Ukrajnában működő, fagáz generátorral ellátott, házilag átépített autókból.

Fagáz, az meg mi?

A fagáz magas, legalább 7-800 Celsius-fokos hőmérsékleten, korlátozott mennyiségű oxigén felhasználása mellett lezajló tökéletlen égés mellett jön létre. A folyamat során az égés alapanyagául szolgáló fából (vagy egyéb biomasszából) különféle gázok szabadulnak fel, melyek közül számos éghető, így a keletkezett magas hőmérsékletű keverék a lehűtést és szűrést követően felhasználható a benzinüzemű motorokban.

A módszer elterjedt volt a XX. század első felében, amikor a motorizáció jobban fejlődött, mint az azt kiszolgáló benzinkúthálózat, de igazi fellángolást a II. világháború hozott. A megszállt Dániában például a civil járművek nagy többségére fagáz generátorokat szereltek, a világon milliónál is több ilyen generátor működött (ebből a legnagyobb rész járművek meghajtására szolgált). A megoldásnak azért akadnak hátulütői, relatív alacsony a hatékonysága, macerás az üzemeltetés, és a szén-monoxiddal együtt járó egészségügyi kockázat is magas. Ezért amikor az olajipar erőre kapott a háború után, a fagáz generátorok is eltűntek, jobbára ócskavasként végezték.

Napjainkban, tőlünk keletre viszont pár autós újra felfedezi magának ezt az üzemanyagot.