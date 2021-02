Csomagjaik természetesen különböző teljesítményszinteken rendelhetők, ám ők egy lépéssel ennél is tovább mentek. Felismerték, hogy a klasszikus modellek varázsához szervesen hozzátartozik a motor. Egy könnyű sportkocsihoz (ld. Fiat 124) soros négyhengeres illik, a muscle car nem muscle car hatalmas V8-as nélkül. A cikkünk bevezetőjében említett (egyébként 1960-tól egészen az ezredfordulóig gyártott) Toyota Land Cruiser J40 pedig soros hathengeres motorokkal az igazi.

Nem először találkozunk a kaliforniai villany-tunerek munkájával: a szépséges Fiat 124 Spiderből is építettek már villanyautót. Egészen más azonban egy vászontetős, szűk sportautó, amit csak hobbijárműként használsz, és más egy vérbeli terepjáró, amellyel egész évben közlekedhetsz, ha nem sajnálod (márpedig nem sajnálod, hiszen pont ezért dobod ki az eredeti motorját.

Olvass tovább

Az Electric GT által átalakított autók motorterében méretre és kiterjedésre ugyanakkora helyet foglal el a villanymotort, segédrendszereket és az akkumulátorcellák egy részét magában foglaló tömb, mint az eredeti erőforrás – a megszokott látvány pedig hitelessé teszi az emissziómentes élményt.

Egy ilyen minőségű hajtáslánc-csere persze nem olcsó. Hogy a J40-es Land Cruisernél maradjunk: a rendszer 59 ezer dollárnál indul, és ez még nem is az új, soros hathengerest imitáló, helytakarékos konstrukció – ezt csak az év vége felé vezeti be az Electric GT a piacon. Jelenleg be kell érnünk a cég első moduláris egységével, egy klasszikus V8-as kialakítással, ami ugyan soha nem volt ebben a szériában, viszont tagadhatatlanul jelentős menetdinamikai előnyökhöz segíti a könnyű terepjárót.

A 140 lóerős, 343 Nm forgatónyomatékú villanymotor 7,9 másodperc alatt gyorsítja 100 km/h-ra az összkerékhajtású veteránt, és a végsebesség eléri a 130 km/h-t. Az alap akkucsomag 35 kWh kapacitású, de akár 95 kWh-ig is felmehet a kedves ügyfél, feltéve, hogy járművében megfelelő tömegeloszlással elhelyezhető megfelelő számú akkumulátorcella. Az FJ40 szériához például 53-75 kWh kapacitású akkucsomagokat javasol a műhely, amely nagyjából 195-280 kilométeres hatótávolságot eredményez.

Az új, „soros hathengeres” egység minden téren többet fog nyújtani ennél: kedvezőbb tömegeloszlást, 240 lóerős teljesítményt, 475 Nm nyomatékot ígér a műhely. A villanymotorok speciális teljesítménykifejtése miatt azonban a rendszer egy 375 lóerős belső égésű motor menetdinamikájával vértezi fel az autót.

Az átalakítás mintegy 50-60 órát vesz igénybe, és az elektromos közlekedés Mekkájának számító Kaliforniában kérdés nélkül helyezik forgalomba a módosított Toyotákat. Bízzunk benne, hogy az Electric GT megfelelő kapcsolatokat épít ki az európai hatóságokkal, mert itt is komoly kereslet mutatkozna a jogi és időbeli korlátozások nélkül vezethető, optikailag és technikailag egyaránt időtlen hobbiautók iránt.

A Toyota Land Cruiser 40-es egyik gyönyörű (ugyanilyen bézs színű) magyarországi példányáról ide kattintva olvashatsz részletesen.