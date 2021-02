A lassan eltűnő V8-as Mercedesek okán emlékezzünk erre a V12-es fenevadra

A Mercedes már a legerősebb típusaiba is négyhengeres hibrideket tervez, de nem volt ez mindig így. Bő tíz éve még az E-osztályba is V12-es került, ami a Brabus verzióban ma is félelmetes szörnyetegnek számít.