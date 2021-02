Olvass tovább

Persze az ő koncepciója nem SUV, hanem egy emelt hasmagasságú, terepjárásra átalakított Chiron, de a végeredmény káprázatos.

A Chiron W16-os, nyolcliteres motorja bőven elég lenne, hogy terepen is elboldoguljon az átalakított sportautó, hiszen 1500 lóerő és 1600 Nm nyomaték arra is elég, hogy ezekkel a terepgumikkal több hektár földet felszántson Akár még egy ekét is utána lehet akasztani. A gyorsulás már lehet nem menne annyira gördülékenyen, mint aszfalton, ahol álló helyzetből 100 km/órás sebességre 2,5 másodperc alatt gyorsul.

Tudtad, hogy a Bugatti Chiron összesen tíz darab hőcserélővel dolgozik, vízpumpája percenként 800 liternyi vizet küld át a rendszeren? A leghúzósabb adat azonban mégis az, hogy a Chiron motorja percenként 60 ezer liter levegőt fogyaszt. A gázpedált a padlóig nyomva az autó 100 literes tankja 9 perc alatt fogy ki teljesen. Ez három perccel rövidebb idő, mint amennyi a Veyronnak kellett a tank kiszárításához.

Elméletben 420 km/órás sebességet is el lehet vele érni, de alapesetben “csupán” 380-nal tud menni, itt leszabályoz az elektronika. Ha ez nem lenne elég, egy varázskulccsal kiiktatható a korlátozás, de ehhez spéci, nagy odafigyeléssel centrírozott kerekekre van szükség. Sebességmérője biztos, ami biztos alapon 500-ig van skálázva.

