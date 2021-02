2057, Kistarcsa, Magyarország – A reggeli kávét szürcsölgetve a következőt hallod a rádióban: “A délután folyamán fagypont közeli hőmérsékletre, ónosesőre, a koraesti órákban pedig havazásra kell számítani”. Erre te csak hanyagul vállat vonsz, de nem azért, mert repülő autó áll a garázsban, hanem mert már jó ideje téli gumira sincs szükség, ugyanis bő két éve nálatok is kiépült a fűthető úthálózat.

A fűthető út első, közúti prototípusát 2021 elején adták át, egy 120 méteres szakasz formájában a francia Egletons városában. Az Eurovia építészeti és útépítő cég csövezte be az aszfaltot különleges technológiával.

Le froid sévit dans le @Departement19, mais certaines de ses #routes sont moins glissantes que d’autres 😉❄️

🛤️#PowerRoad d’#Eurovia se montre plus efficace que jamais contre le #verglas et la #neige : l’#innovation au service de la #securitéroutière et de l’#environnement ! ⤵️ pic.twitter.com/EEHooYJ8lk

— Eurovia (@Eurovia_Group) January 15, 2021