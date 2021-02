A hétvégi Super Bowl (NFL döntő) reklámszünetében mutatták be a Halálos iramban 9. részének új kedvcsinálóját, ami olyan pofont ad a fizikának, amitől napokig egy irányba fog menni.

Vin Diesel még mindig nagyon dühös tud lenni, ha a családja kerül veszélybe, az új főgonosz pedig, akit az egykori pankrátor John Cena alakít, nagyon csúnyán tud nézni és egy messziről jól látható összegben mernék fogadni rá, hogy túl sok szöveget nem kellett megtanulnia a forgatási napok előtt.

Nézd meg az előzetest:

A Halálos iramban 9 elvileg 2021 májusában érkezik a mozikba, ha ezt a koronavírus is úgy akarja és kinyithatnak a filmszínházak. Két, a hollywoodi ügyekben jártas magazin, a Deadline és a Variety is arról számolt be korábban, hogy hamarosan befejeződik a Halálos iramban-széria. Az egybehangzó információk szerint 11 részt érhet meg. A források azt is tudni vélik, hogy az utolsó két részt az a Justin Lin rendezheti, aki a hamarosan a mozikban debütáló kilencedik epizód munkálatait is dirigálta, de több korábbi Halálos iramban-film is az ő nevéhez köthető.

Vannak olyanok, akik annyira komolyan veszik az ezekben és hasonló akciófilmekben látottakat, hogy nem riadnak vissza még attól sem, hogy mondjuk kimásszanak egy autó tetőablakán, menet közben.