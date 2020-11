2021. február 7-én rendezik az 55. Super Bowl-t, az NFL legnagyobb ünnepét, melyen a legjobb amerikaifutballisták mérhetik össze erejüket. Az eseményt mindig elképesztő felhajtás övezi, és abban biztosak lehetünk, hogy ezt a koronavírus-járvány sem törheti meg. A világméretű sportrendezvényre a szponzorok is gőzerővel készülnek minden alkalommal.



A nézők szórakoztatásáról – a mérkőzésen kívül – egy félidei műsor is gondoskodik, ahová a szervezők igyekeznek mindig világsztárokat meghívni. 2020-ban ezt remekül megoldották, Jennifer Lopez és Shakira közös produkciója a visszajelzések alapján tetszett az embereknek.

A 2021-es félidei show sztárvendége The Weeknd lesz, akinek Blinding Lights című számát szétpörgetik a rádiók.

– kommentálta a bejelentést az énekes.

