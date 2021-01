Olvass tovább

Ez ugyanis csak azt írta elő, hogy a versenyautóból homologizációs (azaz közúti közlekedésre alkalmas) példányt kell építeni, de nem kötötte ki, hogy hány darabot; illetve megkövetelték, hogy az utcai autónak legyen csomagtere, ám nem szóltak arról, hogy ennek mennyire kell praktikusnak lennie.

A Toyota Team Europe tehát egyetlen példányban megépítette a TS020-val szinte mindenben egyező GT One utcai sportautót. Amikor a csomagtartóra kérdeztek a versenybírák, rámutattak a vizsgálat idején száraz üzemanyagtartályra, és azt mondták: itt van, tessék.

A TS020 végül nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket: 1998-ban kilencedikként intették le, 1999-ben pedig egy durrdefekt miatt be kellett érnie a második hellyel. Ezután a Toyota a F1-re koncentrált, hátat fordított Le Mans-nak, a TS020 tehát egy emlékezetes korszak utolsó mementójaként vonult be a történelembe. A versenyautó homologizációs példánya, a GT One minden idők egyik legértékesebb, legkülönlegesebb sportautójaként tért örök nyugalomra a Gazoo Racing kölni múzeumában – hiszen a Toyotának esze ágában sem állt eladni azt.

Nem véletlenül: a GT One ugyanis csak papíron volt alkalmas az utcai használatra. Hogy mást ne mondjunk, 550 lóerős 3,6 literes V8-as turbómotorjában minden egyes beindítás előtt olajat kellett cserélni…

Most azonban a Gazoo Racing mérnökei hozzáláttak, hogy életet leheljenek az autóba. Egyelőre felmérik, hogy mi szorul javításra, cserére, felújításra, és ha kész a lista, kezdődhet a sziszifuszi munka. Jó hír, hogy az autó egykori konstruktőre is részt vesz a restaurálásban. A nagy terv az, hogy a GT One elkészüljön 2021 nyarára, és a Le Mans-i 24 órás verseny előtt tiszteletkört futhasson – bízunk benne, hogy a cég folyamatosan tájékoztatja a sajtót arról, hogy hogyan áll a projekt.