A háttér legyen egységes, például egy épület fala, de jó lehet egy nagy parkoló üres szeglete is vagy egy szép mező háttérként. Jó benyomást kelt egy családi ház szépen füvezett-kövezett udvara. A kocsi legyen tiszta és száraz, ne legyenek vízfolyások rajta. A szórt fény a fotózás egyik legjobb barátja, használd ki te is: napsütésben a kora reggeli vagy a naplemente előtti időszakban a legszebbek a fények. Az autót állítsd úgy, hogy a nap szemből-oldalról süsse. Napsütésben kénytelen leszel forgatni is az autót, mert ha az elejét szépen süti a nap, akkor a hátulja ellenfényben lesz. Az sem hátrány, ha háttérben nincsenek más autók.

Olvass tovább

Az alábbi például egy telefonnal készített kép. Elég jó benyomást kelt nem? És ki sem kellett állni az udvarról.

2.- Mosd le alaposan

Ha valóban el akarod adni az autót, de nem a kedvenc időtöltésed az autómosás, most kénytelen leszel rászánni az időt. És használj a mosás végén egy kis waxot is, hagy csillogjon a kasztni. Egyrészt megérdemli az autó néha ezt az extra kényeztetést, másrészt így sokkal jobban fog mutatni a képeken. Itt egy végtelenül egyszerű példa:

Őszintén, melyiket néznéd/vennéd meg hamarabb?

3.- Takarítás belülről is

Sokat tud dobni a potenciális vevők érdeklődésén, és azon, hogy mennyire hajlandók mélyre nyúlin a pénztárcában, ha látják, az autó utastere nincs elhanyagolva. Nincsenek tele kacatokkal és szeméttel a tárolók, nem éktelenkedik hatamlas zsírpaca belülről az ablakokon, nincsenek tele újlenyomattal a lakkozott felületek és nem utolsó sorban a kárpit és a lábtér nem szökő évente látott csak porszívót.

4.- A hirdetés szövege legyen kreatív

Ha általános iskolában sikerült ötösre írni a nyáriszünetről beszámoló fogalmazást, akkor máris jó eséllyel indulsz, hogy kitalálj valami frappáns, kreatív szöveget a hirdetésnek. Érdemes rászánni azt a plusz időd, mert a képek után ez a másik legfontosabb dolog, ami egy vevőt érdekel. Ragadd meg a vevők figyelmét és próbáld meg úgy leírni a száraz tényeket, hogy közben nem álmosítod el őket, mert már ez a 145. hirdetés, amit aznak elolvasnak. Így a nap végén a te hirdetésedre jó eséllyel emlékezni fognak, és az sem kizárt, hogy mi is megtaláljuk a hirdetésed és közzétesszük az oldalon. Egész cikksorozat épül erre nálunk, egy kis ingyen reklám kinek árthat? Add meg az esélyt magadnak.

Itt találsz néhány példát:

Minden vevőt érdekel, hogy miért ad el valaki egy autót. Ha az indok nem érzékeny magánügy, megadható a hirdetésben, hogy például másik autóra váltás miatt eladó, ami bizalmat kelthet az eladó iránt.

5.- Fontos az őszinteség

Rengeteg kellemetlen pillanattól kímélheted meg magad, ha nem hallgatsz el dolgokat a hirdetésben, vagy részletesen leírod az autó hibáit. Sokan nem tolerálják túl jól, ha elutaznak megnézni az általad kínált autót és az köszönő viszonyban sincs azzal, ami a hirdetésben szerepelt.

Ha mégis sikerül átverni a vevőt, és a hiba csak akkor derül ki, amikor ár elvitte az autót és megtörtént az adásvétel, hidd el, rengeteg hívást fogsz kapni tőle, vagy a nyakadra fog járni az átverés miatt. Sokkal jobb érzés nyugodtan aludni, mint azt várni, hogy mikor öntik le festékkel a ház falát, vagy szúrják ki a ház előtt parkoló autód kerekét (mindkettőre volt már példa a való életben).

6.- Javítsd meg az apró hibákat

Egy autó eladása előtt csak azokat a hibákat éri meg javíttatni, amelyek a kocsi működőképességét, használatát akadályozzák, mert egy mozgásképtelen vagy látványosan beteg autónak nagyon szűk a vevőköre. Ez a hibák megjavíttatására vonatkozik, nem az elhallgatásukra! Tehát el lehet adni egy autót működésképtelenül vagy hibásan, de a vevőt tájékoztatni kell a valóságról. Néha az eladó így veszít a legkevesebbet.

Az apró esztétikai hibákat (logó lökhárító, félig leszakadt díszléc, elhasználódott ablaktörlőlapát, nehezen nyitható/csukható csomagtérajtó vagy éppen egy kavicsfelverődés a szélvédőn) is érdemes megjavítani, ezekkel ugyanis szűkebbre zárhatjuk az alkualap kapuját. Attól, hogy beleírod a hirdetésbe, hogy most volt olaj- és fékbetétcsere, vagy az önindítót is teljesen új, esetleg egy gyújtáskapcsolót is cserélni kellett, attól nem növeled az autó értékét, hiszen ezek alap dolog, amiket egy gondos autóhasználó nem hanyagol el. Sokka értékesebb a potenciális vevők számára például egy plusz szett nyári vagy téli abroncsgarnitúra (felnikkel meg pláne) és az, hogy friss műszaki van-e az autón, vagy 1 hónap múlva lejár.

7.- Ne árazd túl, se alul

Az ár megfelelő kiválasztása végtelenül egyszerű, mégis sokan elbénázzák és értetlenül bámulnak maguk elé, hogy már hetek óta fent van a hirdetés, de még senki nem hívta őket.

A túlárazás egyértelmű, hogy miért rossz: aki autót vásárol az előtte napokig, sőt hetekig tájékozódik és tisztában van vele, hagy az adott autó mennyiért megy, szóval nem érdemes nagyon magas árat megadni. Az alul árazással pedig az a gond, hogy elriaszthatja a vevőket, hiszen kételkedni kezdenek, “ez miért ennyire olcsó, biztos baj van vele”. Holott te lehet csak azért adnád olcsóbban, mint mások, hogy hamarabb gazdára találjon.

A lényeg, hogy nézd meg az adott évjárat, ugyan azzal a motor/váltó kombinációval, felszereltséggel milyen árban mozog és lődd be a közepére. Csinálj jobb fotókat mint a többiek, írj kreatív szöveget és máris előnybe kerülsz.

8.- Ne becsüld alá a papír erejét

Régimódi módszer, mégis a mai napig működik. Csak az ismerősi körömben az utóbbi néhány hónapban két olyan eset is volt, hogy az autóra helyezett “ELADÓ” felirat és telefonszám kombinációval sikerült eladni a verdát.

Arra viszont nagyon ügyelj, hogy mivel a feliratok rontják a kilátást az autóból, úgy helyezd el őket, hogy minél kevesebbet takarjanak el a forgalomból és minél kevésbé veszélyeztessék a többi közlekedőt. A legnagyobb betűvel az autó árát és a telefonszámot érdemes feltüntetni, hogy lehetőleg a másik sávban autózó, megállóban álló, buszon ülő emberek is le tudják olvasni vagy látszódjék egy hirtelen ellőtt fotón. A papíron érdemes még felsorolni az autó főbb paramétereit (évjárat, futásteljesítmény, vizsga érvényességi ideje, tulajdonosok száma, légkondicionáló megléte, üzemanyag, motor).

9.- Alku?

Sokan beleírják a hirdetésbe, hogy alkunak helye nincs, de igazából az alku a barátunk, ha bármilyen használt dolgot szeretnénk értékesíteni ne féljünk használni. Egy autónál simán belefér ha annyival túllövöd az árat, amennyit még hajlandó vagy engedni, ez a pár tízezres összeg senkit nem fog elriasztani attól, hogy felvegye veled a kapcsolatot. Amikor pedig az alkura terelődik a téma, és hajlandó vagy engedni az árból, akkor a vevő máris úgy érzi, hogy nyert az üzlettel, így már mindenképpen jól jár, holott ezt te már jóval előtte belekalkuláltad az árba.

10.- Bízzon benned a vevő

Ezt úgy tudod legkönnyeben elérni, ha nincs semmi takargatni valód és megadod az alvázszámot is a hirdetésnél, hogy a leendő tulaj le tudja kérni az autó adatait. Így le tudja ellenőrizni többek között, hogy mikor lett először üzembe helyezve az autó (vagy mikor került az országba), a kilométeróra állást le tudja csekkolni és akár a műszaki vizsgán készült fotókat is megnézheti.