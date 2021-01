A kanadai Mississaugában egy férfi abból űzött sportot, hogy ajtók elé helyezett csomagokat lopkodott. Tevékenységét azonban kifigyelhette egy család, így meglepte a tolvajt, akinek nemcsak a terve, hanem a menekülése is meghiúsult – írja a blogTO.

Peel Police ended up arresting a 33-year-old Brampton man after he failed to get away from the scene of his attempted package theft - 📹 Straight Outta The 6ix https://t.co/bNbIS4XUVy #PeelPolice #Brampton #Ontario #PorchPirate pic.twitter.com/jDVsNOBcrc