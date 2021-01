A kérdőív a javítás időtartamára és költségére is rákérdezett. Az is fontos szempont volt, hogy a tapasztalt hiba ellenére használható maradt-e a gépkocsi, vagy azonnal szervizbe kellett vinni. Ezek a kiegészítő információk határozták meg a hiba súlyosságát, amelyet azután a megkérdezett olvasók válaszának súlyozására használtak fel.

A brit What Car? magazin 23 ezer olvasót érintő, éves felmérése alapján vannak márkák, amelyeknél nehéz mellé nyúlni, de sajnos olyanok is akadnak, amelyeknél nagy a meghibásodás valószínűsége.

A 31 vizsgált márka ellenére a listán mindössze 27 szerepel: a fennmaradó négy esetben túl kevés válasz érkezett ahhoz, hogy érdemi következtetéseket lehessen levonni a gyártmányok átlagos megbízhatóságáról. Feltűnő, bár nem meglepő, hogy a legjobb tíz márka között mindössze két európai szerepel; a többséget koreai (2) és japán (6) márkák adják. A legjobb tíz márka után viszonylag szorosan, minimális különbségekkel elválasztva jön a középmezőny, majd jönnek a sereghajtók, ahol már nagyobb ugrásokkal követik egymást a gyártók.

