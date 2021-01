Nem számít, mit gondolsz, amikor meglátod… emlékezz az autóból áradó menőségre

– üzeni ha nem is az év, de a nap hirdetése, melyet John Thomas Goerke készített, hogy túladjon 2010-es Ford Focusán. Az amerikai férfi nem próbált frappáns vagy vicces szöveget írni a lefotózott jármű mellé valamelyik hasznnáltautókat hirdető oldalra, inkább hollywoodi magasságokba próbált törni, és elkészített egy két perces reklámfilmet.

Az elkészült mű akár egy zenei videoklip is lehetne, a maga egyszerűségében nézve még jól felépített története is van. A zeneválasztást illetően nem is igazán eshetett másra a választás, mint The Weeknd Blinding Lights című alkotására, melynek videóklipjének egyik főszereplője egy Mercedes-AMG GT C roadster volt.