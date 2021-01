Az egyesült államokbeli Oregonban keres új gazdát a fiatal kora ellenére szebb napokat is látott a 2021-es modellévben bemutatkozott Audi RS6 Avant egyik példánya. Alig több mint 6000 kilométerrel a háta mögött már az eleje és a hátulja is össze van törve, a Coparton megjelent, a Carbuzz által kiszúrt hirdetés állítása szerint az autó mindennek ellenére működőképes, vagyis: be lehet indítani, a sebességváltója is működik, gázt is lehet adni.

Habár főként külső sérüléseket szenvedett el a sportkombi, hátul nemcsak a lökhárító hiányzik, hanem a belső elektronika és a futómű is tönkrement. Az első sárvédők és burkolatok is az enyészeté lettek, és ugyan az intercooler leesett a helyéről, ahogyan az eddigiekből is ki lehetett következtetni, a hatsebességes automata váltó és a 4,0 literes, V8-as motor is sértetlen maradt.

A képre kattintva galéria nyílik!

Valószínűleg ez az első 2021 Audi RS6 Avant, ami baleset áldozata lett, ennek ellenére értéket még a csakugyan borsosnak mondható, 110 ezer dolláros indulóárnál is többre becsülik, egész pontosan 113 670 dollárra – ami forintosítva közel 34 millió Ft-nak felel meg. Még úgyis túlzás ennyit kérni érte, hogy Amerikában alapvetően ritkaságnak számít a modell.