A közelmúltban elküldte egy 38 éves dolgozóját a Mercedes vitóriai szerelőüzeme, ám a férfi nem tudott megbarátkozni a gondolattal, ezért lopott magának egy, az útépítéseknél használt kotrógépet, amivel – miután megtett 21 kilométert – a márka baszk régiói üzeméhez hajtott, ahol 50 V-osztályos kishaszonjárművet tört össze – írja a Periodismo del Motor cikke alapján a Carscoops.

Miután áttörte a gyárkaput, valószínűleg a gyárba is be akart jutni, hogy kárt tegyen a futószalagban, tekintve, hogy megrongálta a mozgóajtót is. Helyi lapok beszámolói szerint mintegy kétmillió euróra (720 millió forint) rúg a korábbi dolgozó ámokfutása okozta kár. Szerencsésnek tekintik, hogy a férfi az éjszaka folyamán tombolt, amikor kevesen tartózkodtak az üzemben.

Mercedes-Benz has fired #Basque worker from work in Vitoria-Gasteiz in the last day of the year 2020 and he has wrecked 50 vans. #NeoLiberalism #CorporateEmpire #angryworker #solidarity #Proletarianism #WorkerClass #langileria #RiseUp pic.twitter.com/IP1nX73PDH