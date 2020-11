1988-ban kapta meg Az Év Autója díjat a 405-ös, ami sok szempontból egy igazi magaslat a Peugeot történetében. Nekem már eleve a formája is nagyon tetszik, hiszen a klasszikus, háromdobozos szedán elrendezéssel és az egyenesen húzott vonalakkal gyakran születik esztétikai harmónia. A franciák a lehető legjobbra bízták a stílus kérdését, hiszen a Pininfarinánál született meg a 405-ös dizájnja.

Elengedhetetlen volt ehhez a Peugeot 205 T16-os sikere, mely bajnoki címig vitte a rali B csoportjában, behúzta a Párizs-Dakart és az amerikai Pikes Peak hegyi felfutót is meghódította. Pontosan erre kellett a 405 T16 is, hogy nyerjen. A terv meglehetősen sikeres volt, mert a homologizáció miatt elkészültek az utcai változatok, az egészen elmebeteg versenyautók pedig ezzel zöld lámpát kaptak. 1988-ban Ari Vatanen rekordot állított be a Pikes Peak-en, aztán még ebben az évben Kankkunen és Piironen megnyerte a Párizs-Dakart. Ez viszont már a versenygép története.

Fényszórómosót kapott, új lökhárítókat és lengőkarokat is az utcai Peugeot 405 T16-os. A lényeg viszont inkább a 2,0 literes, négyhengeres turbómotor, mely közel 200 lóerőt tudott, túltöltéskor meg hozzácsapott még 20-at. Összkerékhajtása a nyomaték (324 Nm) 53 százalékát az első kerekekhez, 47 százalékát pedig hátsókhoz osztotta. 7 másodperc alatt gyorsul 100-ra, a végsebessége pedig 235 km/óra.

2,5 millió darab készült a Peugeot 405-ösből 1997-ig (a története ma sem ért véget teljesen), de T16-osból csak 1046 példány van. Nem kétség, hogy ritkaság.