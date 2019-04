Mi sem természetesebb annál, mint hogy az autógyártók preiodikusan friss modelleket dobnak piacra, melyre nem csak a vásárlói igények, hanem a folyamatosan változó szabályozások, biztonsági előírások vagy károsanyag-kibocsátási normák miatt is szükség van. Vannak azonban az autóiparnak nagy túlélői, amik valahogy mégis képesek fennmaradni. Ilyen a Peugeot 405-ös is, melyet sokan az egyik legjobb autónak tartanak a francia márkától. A modell gyártása 1987-ben indult és Európában tíz év után fejeződött be. Máshol azonban folytatódott.

Rengeteg módosítást hajtottak már végre rajta az évek során, de az Iran Khodro nevű iráni cég még mindig gyártja a 405-öst. Az alapforma nem változott, felismerhetőek az autó vonalai, kívül csupán a fényszórókat cserélték ki a későbbi 406-oséra. A beltérben viszont nagyobb a változás, habár modernebb nem igazán lett tőle az autó. Most Azerbajdzsánban indult meg a termelés, ahol Iránból érkező alkatrészekből szerelik össze a Peugeot Khazar 406-osokat.

A motorkínálat nem túl bőséges, akad hozzá egy 100 lóerős, 1,8 literes, négyhengeres és egy 1,6 literes, 16 szelepes, valamivel magasabb teljesítményű, 105 lovas motor. A 2,9 millió forintos autóból évi 10 ezer darab gyártására terveztek. Ebből ezer darabot már értékesítettek.