Viszonylag gyakran hallunk olyan rémtörténeteket, amikben frissen vásárolt autókat törnek össze tulajdonosaik. Ez esetben az autó épségben megúszta, a vevő mégsem lelheti benne az örömét.

Történt ugyanis, hogy miután beült frissen megvásárolt autójába, egy Renault Mégane CC kabrióba, figyelmetlenül hajtott ki a kereskedés kapuján, és kis híján frontálisan ütközött egy rendőrautóval. A rendőrök nem akartak nagy ügyet csinálni a dologból, ám amikor kiderült, hogy a vevő úgy gondolta, elég lesz másnap megkötnie a kötelező felelősségbiztosítást a járműre, nem volt más választásuk: lefoglalták és elszállíttatták az autót.

This vehicle almost has a head on with our motor. The driver then told officers he brought the car 30 seconds ago and for once this was actually true. Unfortunately took his chances not insuring it. And well you all know what happens next.. #Seized #s3812BRANDHAM pic.twitter.com/O5XF3oboGO

— Northampton Hub Specials (@NNSpecials) November 18, 2020