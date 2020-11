Nicolas Cage főszereplésével 2000-ben mutatkozott be a filmvásznakon a Tolvajtempó, melyben a legendás színész egy profi autótolvajt alakít. Az idén 20 éves akciófilm – amely egyébként az 1974-es Gone In 60 Seconds remake-je – sokaknak a Ford Mustang egyedi, tuningolt változatáról, az Elenaorról maradt emlékezetes.

Összesen 11-et használtak a forgatások során, így időnként egy-egy példány futótűzként járja be a világhálót, ahogyan arra tavaly is volt példa. A Shelby GT500-as ihlette, 1967-es Mustangot Németországban „dobták piacra” 5,8 literes, V8-as motorjával, amivel 400lóerős teljesítményt képes leadni.

A képre kattintva galéria nyílik!

Hogy ezúttal mennyit kóstál majd a sportautó-költemény, csak később derül ki. Aki viszont szeretne egy ilyenhez hozzájutni, reménykedhet benne, hogy mostanában komolyabb összeget nyert a lottón, ugyanis a már említett, januári áremelésen egy másik darab 852 500 dollárért, azaz majdnem 260 millió forintért (!) kelt el.