2000-ben jelent meg a Tolvajtempó című film, melynek főszereplője Nicolas Cage, vagyis Memphis Raines, a profi autótolvaj. Ez a film egyébként már egy remake, az eredeti – szintén a Gone in 60 Seconds címmel – 1974-es mozi. Elég vegyesek voltak a kritikák, de az autórajongók többnyire kedvelik és sokan nagyon vágynak a benne szereplő Mustangra, mely az Eleanor névre hallgat. Most eladó az egyik példány, melyben Nicolas Cage is ült.

Összesen 11 autót használtak a forgatásokon a tuningolt Mustangból, melynek vázlatait Steve Stanford készítette, a finomhangolás pedig a népszerű autóépítőre, Chip Foose-ra maradt. Az autót a Shelby GT500-as ihlette, ennek jegyeit modernizálták és húzták rá az 1967-es Ford Mustangra. Az 5,8 literes, V8-as motorra Edelbrock karburátor került és oldalt kivezetett, rozsdamentes Magnaflow kipufogón keresztül szól.

Háromküllős fa kormány és alumíniumpedálok találhatóak a filmes Mustangban, máskülönben hozza a klasszikus vonalat. A műszerezettség persze gazdagabb és árulkodó a Hurst váltógomb tetején lévő piros gomb, ami körül a Go Baby Go felirat van. A csomagtartóban ugyanis ott figyel a nitrós palack, ami valamivel több mint 100 lóerőt ad Eleanornak.

Teljesen felújítva, januárban értékesítik az autót. A Mecum aukcióján ez lesz a fő attrakció.