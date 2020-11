A kanadai Jasper Nemzeti Parkban a fenti képen látható figyelmeztetést helyezték ki, nyomatékosítva az autósok számára, hogy ne hagyják a szarvasoknak, hogy nyalják az autójukat.

Miért nyalná a jávorszarvas az autót? – merül fel jogosan a kérdés…

A nemzeti park területén az elmúlt évek során sikerült növelni a jávorszarvas-populáció számát – főleg annak köszönhetően, hogy gyérítették a túlszaporodott farkasállományt -, így sokkal többet találkoznak az autósok a szarvasokkal az utak mentén. A jávorszarvasok pedig imádják az útszóró sót, és rájöttek, hogy az autókon szinte végtelen mennyiségben hozzájutnak ehhez a csemegéhez. Az autósok pedig úgy gondolják, hogy ez jópofa dolog, és sokan hagyják, hogy az állatok nyalják az autóikat, amit természetesen sokszor videóra is vesznek.

Ezzel az a probléma, hogy az állatok ezt megszokják, az út közelébe csábítják őket, ahol ki vannak téve a gázolás veszélyének.

A Jasper Nemzeti Park területén egyébként komoly szankció vonatkozik az állatok etetésére, ha valakit rajtakapnak, akár 25 ezer dollárra is büntethetik, ami átszámítva 7,6 millió forint.

Oh hi, moose. We have strict instructions about your snack habits. #jasper #Alberta 🇨🇦 pic.twitter.com/xSNo7YBrXS

— Carolyn Campbell (@_CLCampbell) November 15, 2020