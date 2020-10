Tényleg bármilyen autóból válhat egy idő után gyűjtői darab és ezt számtalan keveset futott Trabant vagy akár Fiat Uno is bizonyítja. Innen nézve már nem is olyan meglepő, hogy nem csak EK9-es Civic Type R-ek ára szökik az égbe, hanem még egy keveset futott, 2003-as Honda Civic SiR-ért is elkérik egy egészen új autó árát. Pedig látszólag tényleg nem más, mint egy kompakt közlekedőedény.

Sokak szemében a busz Civic nem a hondázás teteje, ami érthető, hiszen elődjei jóval kellemesebb autók voltak, az utódai pedig karakteresebbek. Ami viszont elvitathatatlan, az a tartósság és a VTEC. A fehér szín se tesz hozzá különösebben és a beltér komorságát is csak az egybetámlás, sportosabb fazonú ülések dobják fel. Számomra még mindig egészen fura a középkonzolból kiálló bikaszarv váltókar.