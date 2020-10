Az állapota egyszerűen mesébe illő – annyira, hogy első blikkre azt mondanánk, hogy „túl szép, hogy igaz legyen”. Márpedig úgy tűnik, ez valóban igaz. Lakkfekete fényezése makulátlan, ugyanez a 18 colos csiszolt felnikről is elmondható. Az utastér is azt az érzetet kelti, hogy valóban törődtek az autóval: a fekete bőrüléseken kopás nyomát se látni.

Mindössze 1500 darab készült a 964-es generációjába tartozó Porsche 911 Turbóból, így ritka alkalom, hogy épp egy 1993-as példány keresi a gazdáját . Elmúlt 27 évét jórészt Németországban töltötte, teljesen rendezett a múltja: a komplett szervizdokumentáció mellett TUV ellenőrzési tanúsítvánnyal és német regisztrációs tanúsítvánnyal is rendelkezik.

1990 márciusában, a 930-as utódjaként mutatkozott be a Porsche 964 Turbo, amit 3,3 literes, V6-os motorral szereletek, három évvel később azonban a stuttgartiak előálltak 3,6 literes turbómotorjukkal. Maximális, 355 lóerős teljesítményét 5550-es fordulatnál adja le a hátsó tengelyekre, legnagyobb, 520 Nm-es nyomatékát pedig 4200-es fordulatnál.

A komfort miatt sem érheti szó a ház elejét, a bőrülések ugyanis nemcsak hibátlanok, hanem fűthetőek is, ami egy hideg téli napon igen hálás tud lenni. Az elektromos tető, a riasztórendszer és a légkondicionáló is alap, de az audiófelszereltségre sem lehet panasz, a Becker sztereóhoz ugyanis még egy erősítő is párosul.

Még csak azt sem lehet mondani, hogy agyonhajtották volna ezt a Porschét, mindössze 39 715 kilométert futott, ráadásul az utóbbi másfél évtizedben alig használták az autó – 2006 augusztusában 32 271 kilométer volt az órában. És amennyire igaz, legalább annyira drága mulatság is, ha szeretnénk egy ilyet: 275 ezer euró, vagyis 100,5 millió Ft az ára.