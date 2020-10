Villámgyorsan lett elképesztően népszerű a Datsun 240Z az amerikai piacon. A korai vásárlók is jó véleménnyel voltak az autóról, de ehhez a sajtó is csatlakozott, így hamar várólista alakult a Z-re. A 240Z-nek arculatformáló ereje is volt, hiszen a megfizethető árú sportautó mozdította ki az embereket abból a tudatból, hogy egy japán autó csak egy megbízhatóan szolgáló, de unalmas közlekedési eszköz.

1971-ben szállították le első Los Angeles-i tulajdonosához ezt a Monte Carlo piros 240Z-t, amibe nem szaladtak túl intenzíven a kilométerek, most nagyjából 50 ezer van benne. Az autó makulátlan állapotú, de ehhez elengedhetetlen volt egy átfogó restaurálás. Még a lökhárító krómjai és gumibabái is tökéletesek, akárcsak a 14 colos felnik, amikre Vredestein Sprint Classic gumi került.

Gyémántmintás szőnyeggel borított a beltér, melyet feketével kárpitoztak. Különösen szép a háromküllős fa sportkormány és a szintén fa váltógomb. Még gyári szerelésű Hitachi rádió is van a 240Z-ben és a kereskedések által beszerelt légkondi sem maradt ki belőle.

2,4 literes, sorhatos szívó benzinmotorja 5600-as fordulaton 150 lóerőt ad le, mellé 4400-tól 198 Nm nyomatéka van. Hozzá négysebességes kéziváltó csatlakozik és a legjobb része persze, a hátsókerék-hajtás. A tökéletesnél egy kicsit jobb Datsun 240Z 30 millió forint felett kelt el.