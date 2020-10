2014-ben, használt autóként vett egy piros Tesla Model S P85+-t Hansjörg Gemmingen, akinek a neve ismerősen cseng az autózás világában, hiszen tavaly a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült legtöbbet futott elektromos autójával.

Elődje 30 000 km-rel adta át Gemmingennek az autót, a német tavaly az egymilliomodik kilométert is beletette autójába, lassan már 1,2 millió kilométernél jár, amihez még Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója is gratulált – szúrta ki a HVG.

Trank you, tomorrow I will have 1.200.000 km https://t.co/Rc2d0GUJlL pic.twitter.com/uodwQhvsmq

— Hansjörg von Gemmingen – Hornberg (@gem8mingen) October 14, 2020