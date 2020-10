A nyolcvanas években Nyugat-Európában a sok is kevés volt. Talán ez a korszak volt az autóépítés és az autózás egyik csúcsa, a Forma-1 turbós motorjai, a rali-világbajnokság B-csoportja azóta is legendásak, de maguk a sportautók, a Ferrari Testarossa, a Lamborghini Countach is örökké ikonok maradnak.

Az autótuningot végző cégek pedig próbálták tartani ezt a tempót, és vadabbnál vadabb ötleteket valósítottak meg. A bajor Steefson Car például egy hetes BMW-t vett luxuskezelésbe, de olyan vehemenciával, hogy még az arab olajmilliárdosoknak is kikerekedne a szeme a látványtól.

Ma már művérrel öntenének le egy ilyen autót az állatvédők, az E32-es BMW belterébe ugyanis valódi kígyóbőr dekoráció került. Ráadásul nem úgy visszafogottan, hanem körülbelül mindenhova. Emellett a kihajtható asztalkák, a telefon, vagy épp a Piere Meurgey pezsgős szett szinte elhalványul, ahogy a krémszínű bőrkárpit is.

A kígyóbőr mellett több helyen 24 karátos arany köszön vissza az utasokra, kívül pedig a 20 rétegű lakkozás teszi különlegessé az E32-est. Mindezért akkoriban 350 ezer német márkát kértek, ami őrült összeg volt, főleg annak tudatában, hogy piacra dobása idején, a nyolcvanas évek közepén már elérhető volt a következő generációs 7-es BMW, így senki nem akart Rolls-Royce-árban venni magának egy kifutó német luxusautót.