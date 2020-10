Az Audi R8-as önmagában is gyors autó, hiszen az 540 lóerős alapmodell is 3,5 másodperc alatt gyorsul 100-ra és 320 km/óra a végsebessége. Ez azonban nem mindenhova elég. Például a negyedmérföldes gyorsulási versenyekre néha kifejezetten kevés. Ezért nyúlt hozzá az Underground Racing, akik 2000 lóerős, lángokádó szörnyeteget csináltak belőle.

Az autóból semmit sem pakoltak ki, tehát az összes kárpit megmaradt és utcai autónak is használható Legalábbis a megfelelő közigazgatási háttérrel. Az 1730 kg-os tuningolt R8-as 5,2 literes, V10-es motorja komoly átalakításokon ment keresztül, hogy kijöjjön belőle a Bugatti Chironénál is nagyobb teljesítmény. A motorvezérlőt és a váltót is módosították.

A negyedmérföldet 7,6 másodperc alatt futotta meg, a végén pedig 315 km/órás sebességgel haladt át a célon. Itt van róla a videó: