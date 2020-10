Akik a harmincas éveiket tapossák, azoknak belegondolni is szörnyű, de már durván 15 éve, hogy megjelentek a Need for Speed máig etalonnak tartott részei, az Underground 2 vagy a Most Wanted. A mostani, filmszerű játékokhoz képest igazán szokatlan a mai szemnek a grafika, és azok a ma már kínosnak ható tuningelemek, amelyek a játékokat uralták. A hatalmas szárnyak, a földig érő lökhárítók és a nagy krómfelnik mögötti apró fékek mind nagyon a 2000-es évek elejének stílusához tartoznak.

Ennek ellenére szép emlék Bayview városa, ahol az esti krúzolás alkalmával szólt a Riders on the storm Snoop Doggtól és rövid idő alatt megjött hozzá az utcai versenyre buzdító hangulat.

Egy hazai YouTube-csatorna pedig néhány napja olyan videót töltött fel a netre, ami úgy repít vissza az időben, ahogy egy DeLorean sem lenne képes. Hiszen 18-20 évesen ki ne akart volna Need for Speedet játszani a közúton? Persze, hogy mindenki, akit kicsit is beszippantott ez a popkultúra.